Biden a Netanyahu, urgente un cessate il fuoco a Gaza

(Keystone-ATS) Joe Biden ha messo in evidenza nel corso di un colloquio con il premier israeliano Benyamin Netanyahu “l’urgenza” di chiudere l’accordo per un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Lo comunica la Casa Bianca.

Biden e Netanyahu hanno parlato degli sforzi americani in corso a sostegno delle difese di Israele contro le minacce poste dell’Iran e da gruppi come gli Hezbollah e gli Houthi, afferma la Casa Bianca.

“Il presidente ha messo in evidenza l’urgenza di concludere l’accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”, aggiunge la Casa Bianca, mettendo in evidenza come i due leader hanno parlato anche delle prossime trattative al Cairo per rimuovere ogni restante ostacolo.