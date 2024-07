Biden insiste, non lascio la corsa, basta drammi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, insiste nel respingere gli inviti a lasciare la corsa alla Casa Bianca per un secondo mandato.

In una lettera ai democratici, il presidente – criticato a causa della sua performance negativa durante un duello televisivo con Donald Trump – ribadisce che non correrebbe se non credesse di essere la persona migliore a battere Trump.

Biden quindi esorta il partito a ritrovare unità e mettere fine al dramma in atto perché qualsiasi mancanza di determinazione e chiarezza non fa altro che aiutare Trump.