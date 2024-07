Biden non cede, rimango in corsa

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presidente Usa, Joe Biden, ha promesso ieri sera di tornare in campagna elettorale la prossima settimana, anche se le pressioni per lasciare si fanno sempre più forti.

Un altro senatore democratico ha infatti chiesto il ritiro di Biden. Sherrod Brown, in una nota diffusa ieri sera, ha spiegato che in “questo momento cruciale, tutta l’attenzione deve tornare sui temi importanti. Penso che il presidente debba mettere fine alla sua campagna”.

Intanto, secondo il New York Times, Biden potrebbe attendere la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu a Washington in calendario mercoledì prima di decidere e annunciare un suo possibile ritiro. Biden potrebbe incontrare lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Il premier israeliano è in Congresso mercoledì 24 luglio.