Bietole da zucchero: neonicotinoide Gaucho resta vietato

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2020 - 10:22

L'insetticida Gaucho, il cui principio attivo è un neonicotinoide, rimane vietato in Svizzera, ha deciso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

I bieticoltori, confrontati con gravi perdite, ne chiedevano una reintroduzione temporanea. L'UFAG autorizza altri pesticidi, già usati nella coltura delle patate.

Le barbabietole da zucchero quest'anno hanno molto sofferto di giallume virotico, una malattia provocata da diverse specie di virus trasmessi da afidi, insetti comunemente chiamati pidocchi delle piante. La patologia causa perdite di resa fra il 30 e il 50%, aveva indicato il mese scorso a Keystone-ATS lo Schweizer Verband der Zuckerrübenpflanzer (SVZ, federazione svizzera dei coltivatori di barbabietole da zucchero), che all'inizio di settembre si era rivolto alla Confederazione chiedendo di poter utilizzare il Gaucho, il cui principio attivo è l'imidacloprid.

L'utilizzo di questa sostanza della "famiglia" dei neonicotinoidi è stato vietato il primo gennaio 2019, sia in Svizzera sia nell'Ue, a causa del rischio che rappresenta per gli impollinatori, in particolare le api. La SVZ ne chiedeva l'ammissione provvisoria anche in nome della parità di trattamento con altri produttori europei (gli agricoltori di dieci Paesi dell'Ue hanno già ricevuto un'approvazione d'emergenza). Apicoltori e associazioni per la protezione dell'ambiente vi si sono opposti con veemenza.

Come indica un comunicato diramato stamani, l'UFAG non accede alle richieste della SVZ. Per proteggere le colture, l'amministrazione federale autorizza invece insetticidi di altra natura, già usati nella coltura delle patate. Parallelamente verrà messo a punto un programma di ricerca volto a potenziare la lotta contro l'afide vettore del giallume virotico.

Due insetticidi usati per patate

Dopo una tavola rotonda, lo scorso 30 settembre, con i differenti attori del settore nonché cerchie ambientaliste, l'UFAG ha deciso di autorizzare due insetticidi per il trattamento delle foglie, Movento SC e Gazelle SG.

Su richiesta del Consiglio federale, desideroso di disporre di informazioni sui mezzi per la lotta agli afidi, l'UFAG ha inoltre deciso di avviare un programma che comprenda in particolare la ricerca di metodi alternativi di protezione delle barbabietole, l'esame e la scelta di varietà tolleranti, lo sviluppo di modelli di allerta che consentano di intervenire in maniera mirata e il sostegno ai sistemi di produzione che prevedono la rinuncia all'utilizzo di pesticidi.

Il giallume virotico riguarda parte della Svizzera tedesca e l'intera Romandia. In Ticino la bieticoltura è invece assente, visto che i costi per il trasporto alle fabbriche di zucchero risulterebbero troppo elevati.