Bimba rapita e uccisa in Francia

(Keystone-ATS) Una bambina è stata rapida e uccisa nel nord della Francia. Più di un centinaio di gendarmi si erano mobilitati dopo che era stato diramato un “allarme rapimento” per la piccola di 6 anni.

Célya, 6 anni, era scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l’If, una ventina di km a nord-ovest di Rouen poco prima delle 18 di ieri, secondo il comunicato stampa delle autorità. È probabile che il rapimento sia avvenuto per mano del compagno della madre, un uomo di 42 anni, ha comunicato la polizia.

L’uomo è stato arrestato e si trova attualmente in custodia di polizia, precisa la gendarmeria. “I gendarmi hanno trovato e arrestato intorno alle 6 del mattino il principale sospettato”, compagno della madre della bambina, “vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina, in un bosco a Saint-Martin-de-l’If”, ha fatto sapere.

Aggressione con coltello

È stata la madre a chiamare la polizia intorno alle 18 per dire che il suo compagno, che non è il padre della bambina, l’aveva appena aggredita con un coltello, ha detto all’Afp una fonte delle forze dell’ordine. La donna ha poi detto che era riuscita a fuggire di casa ma che il suo compagno si trovava ancora lì con la bambina. Secondo una fonte vicina alle indagini, la madre ha dichiarato che anche la figlia aveva ricevuto coltellate. Ma quando gli agenti sono arrivati all’abitazione l’hanno trovata vuota.

“Il corpo senza vita di Celya è stato ritrovato. Con decisione della Procura di Rouen, la segnalazione di rapimento è stata ritirata”, ha in seguito dichiarato il Ministero della Giustizia sul suo account X senza aggiungere ulteriori dettagli.