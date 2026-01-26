BKW: pienamente operativo parco eolico in Puglia

Keystone-SDA

Il parco eolico di Cerignola, in Puglia (Italia), è ora pienamente operativo. Lo annuncia il suo gestore, l'azienda elettrica bernese BKW, precisando che la costruzione delle 29 turbine è durata "soli dodici mesi".

(Keystone-ATS) Con una potenza di 125 MW e una produzione annua di oltre 310 GWh – sufficiente per fornire energia a circa 140’000 economie domestiche -, “Cerignola costituisce uno dei parchi eolici più grandi di BKW”, si legge in un comunicato. L’azienda bernese gestisce dodici parchi eolici di cui è proprietaria in Puglia e Basilicata, con una potenza complessiva di 277 MW.

Nel comunicato non è indicato il costo complessivo del progetto. Nel rapporto annuale sull’esercizio 2024, pubblicato l’11 marzo dello scorso anno, si parlava di “un volume di investimento superiore a 200 milioni di franchi”.