The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

BL: 84enne derubata con forza dell’orologio da tre persone in auto

Keystone-SDA

Ieri pomeriggio a Oberwil (BL) una donna di 84 anni è stata derubata con violenza del proprio orologio da tre persone che si trovavano a bordo di un'auto con targhe straniere. Lo riferisce oggi la polizia cantonale di Basilea Campagna.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando alle prime ricostruzioni, il fatto è avvenuto attorno alle 18:00 all’incrocio tra Hohlegasse e Hohestrasse, quando la donna che camminava lungo la strada è stata fermata dal terzetto in auto. Gli autori le hanno rivolto la parola e la vittima si è avvicinata alla vettura. A quel punto il conducente e una passeggera seduta sul sedile posteriore hanno improvvisamente afferrato l’anziana, sottraendole con la forza l’orologio da polso.

I tre si sono quindi dati alla fuga in direzione sconosciuta, precisano le autorità. La polizia e il Ministero pubblico cantonali hanno aperto un’inchiesta e lanciato un appello a eventuali testimoni.

Le autorità raccomandano in particolare alle persone anziane di prestare attenzione quando vengono avvicinate da sconosciuti, di mantenere una certa distanza e di avvisare immediatamente la polizia in caso di situazioni sospette.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR