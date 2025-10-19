The Swiss voice in the world since 1935
BL: 84enne in motorino cade nel Reno e muore

Keystone-SDA

Un 84enne alla guida di un motorino è caduto nel Reno, ieri pomeriggio a Birsfelden (BL), ed è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo le prime informazioni, l’anziano proveniva da Muttenz e stava percorrendo la strada lungo il fiume in direzione di Birsfelden, quando, per motivi ancora da chiarire, è caduto finendo nel Reno.

Un passante, che ha assistito alla caduta, ha estratto l’uomo dal fiume insieme ad altre persone. Nonostante la rapida rianimazione e i soccorsi dei servizi di emergenza, l’uomo è deceduto poco dopo in ospedale.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

