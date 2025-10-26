BL: candidata PVL in testa a elezione suppletiva Consiglio di Stato

Keystone-SDA

Dopo lo spoglio di 75 comuni su 86, Sabine Bucher (PVL) è in testa all'elezione suppletiva per il Consiglio di Stato nel Cantone di Basilea Campagna. Con 15'211 voti supera il candidato del PLR Markus Eigenmann, a cui vanno 13'773 suffragi.

(Keystone-ATS) Segue Caroline Mall (UDC) con 10’286 voti, ha indicato oggi la Cancelleria cantonale. L’elezione suppletiva si è resa necessaria dopo l’annuncio delle dimissioni della consigliera di Stato Monica Gschwind (PLR), che saranno effettive a fine anno.

I liberali-radicali intendono difendere il seggio in governo con Eigenmann ed hanno il sostegno del Centro. Dal canto suo l’UDC, che dal 2023 non è più rappresentata nell’esecutivo cantonale, ha presentato una propria candidata, Mall. La Verde liberale Bucher ha ricevuto il sostegno del PS e dei Verdi.

Un eventuale secondo turno si terrà il 30 novembre.