BL: incidente chimico Schweizerhalle, CEO Cabb vede rischio residuo

(Keystone-ATS) Dopo l’incidente chimico avvenuto presso l’azienda Cabb di Schweizerhalle, in territorio di Pratteln (BL), il CEO Thomas Ahrens si è espresso pubblicamente per la prima volta e ha parlato di un rischio residuo che esiste sempre.

Stando alla società, l’incidente sarebbe dovuto a un difetto tecnico.

Negli ultimi quattro anni sono stati investiti 100 milioni di franchi per la modernizzazione, la sicurezza e la protezione dell’ambiente, ha dichiarato Ahrens in un’intervista pubblicata oggi dal “Blick”. A suo avviso, l’impianto in cui nella notte tra venerdì e sabato è fuoriuscito il cloruro di acetile è stato ispezionato e approvato nel 2019. L’incidente di Pratteln costituisce ovviamente un rischio residuo.

Allarme automatico disattivato

Ahrens ha ammesso che in alcuni processi di manutenzione e riparazione è necessario disattivare l’allarme automatico. “Tuttavia, ciò avviene solo dopo l’approvazione formale da parte della direzione dell’impianto. In questi processi, le misurazioni vengono effettuate continuamente, in modo che l’allarme possa essere attivato manualmente in qualsiasi momento in caso di superamento dei valori limite”, ha dichiarato il CEO.

In una conferenza stampa l’azienda agrochimica ha poi fornito ulteriori dettagli sull’incidente chimico, che nello scorso fine aveva provocato una nube tossica visibile a occhio nudo accompagnata da un odore nauseabondo.

Difetto tecnico

La società ipotizza un difetto tecnico e non un errore umano. La causa è stata una crepa in un elemento della pompa, ha dichiarato ai media il responsabile del sito Uwe Müller. La ragione di questo difetto è ancora oggetto di indagine. L’azienda controlla regolarmente che l’elemento in questione non sia danneggiato, ha sottolineato Müller. Durante l’ultima ispezione del dicembre 2023 non erano state riscontrate irregolarità.

“Sono profondamente dispiaciuto per l’incidente e ne sono anche infastidito”, ha dichiarato dal canto suo Ahrens, che è anche presidente del consiglio di amministrazione di Cabb SA. La sicurezza al 100% non esiste, ma l’azienda e i servizi di emergenza hanno dimostrato un impegno al 100%, ha aggiunto Ahrens. L’obiettivo è di arrivare a zero incidenti sul lavoro entro il 2025.

Procedimento penale in corso

Dopo l’incidente chimico, come misura precauzionale, la popolazione di Pratteln era stata invitata a non uscire e a chiudere porte e finestre. Il Ministero pubblico di Basilea Campagna ha in seguito aperto un procedimento penale contro ignoti. Non è la prima volta che la giustizia deve occuparsi di questa azienda.

Cabb negli scorsi anni è stata teatro di ripetuti incidenti. Nel maggio 2021, sei persone erano rimaste ferite in seguito a una fuoriuscita di sostanze chimiche e nel 2014 una panne aveva causato un decesso. Quale conseguenza, il direttore e un quadro dello stabilimento avevano lasciato l’azienda nel 2016. Nel 2019 un dipendente era stato riconosciuto colpevole di omicidio colposo dal tribunale penale di Basilea Campagna. Il suo superiore era stato dapprima scagionato, poi condannato in seconda istanza.