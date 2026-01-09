BL: ladro di auto ucciso ad Augst da guardia di confine

Keystone-SDA

Un presunto ladro di automobili è stato ucciso stamattina ad Augst (BL) da un dipendente dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nel corso di un'operazione congiunta con la polizia cantonale di Basilea Campagna.

1 minuto

(Keystone-ATS) I fatti si sono verificati dopo le 6.30, indicano le forze dell’ordine in una nota. La polizia è stata informata dall’UDSC che sull’autostrada A3, nei pressi di Bözberg (AG) in direzione di Basilea, erano state avvistate tre automobili rubate.

Stando alle prime ricostruzioni, i presunti autori del reato stavano viaggiando sull’autostrada A3 in direzione di Basilea a bordo di tre vetture precedentemente rubate. Poco prima di Augst, i veicoli, in fuga dalle guardie di confine, hanno provocato diverse collisioni con altri veicoli.

Le tre automobili sono poi state fermate dalle pattuglie del UDSC e della polizia di Basilea Campagna: nel corso dell’operazione uno dei membri delle Guardie di confine ha fatto uso di un’arma da fuoco, ferendo mortalmente uno dei fuggitivi. Altre due persone sono state arrestate. Una terza persona è rimasta leggermente ferita nelle collisioni precedenti il fermo.

Sia la procura di Basilea Campagna che la giustizia militare hanno avviato inchieste sull’accaduto.

L’autostrada A3 tra Rheinfelden e Augst è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.