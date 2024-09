BL: sottratti chili di materiale esplosivo da cantiere FFS

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Spariti diversi chilogrammi di materiale esplosivo da un cantiere delle FFS nel distretto di Laufen, nel cantone di Basilea Campagna. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto un procedimento penale.

Una portavoce della procura federale ha confermato all’agenzia di stampa Keystone-ATS quanto riportato oggi dal portale “Plattform J”. L’esplosivo, sottratto a luglio, era destinato ai cosiddetti lavori di brillamento e in particolare alla rimozione di roccia. Il furto è avvenuto in un cantiere dove è in corso la costruzione della linea FFS per il raddoppio dei binari tra Grellingen (BL) e Duggingen (BL).

Stando alla portavoce, l’MPC ha “immediatamente” avviato un procedimento penale e sta indagando sul caso in stretta collaborazione con l’Ufficio federale di polizia (Fedpol), le forze dell’ordine cantonali e altre autorità.

Oltre al furto, si presume il reato di “fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi”. La procura federale non ha rilasciato ulteriori dettagli in merito a causa del procedimento in corso, ma precisa che al momento i responsabili non sono ancora stati individuati.