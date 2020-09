BL: sì a potenziamento autostrade, ma non cambia nulla

Basilea Campagna: un'iniziativa chiede di potenziare le autostrade, ma non avrà conseguenze pratiche (immagine simbolica) KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2020 - 15:10

(Keystone-ATS)

A Basilea Campagna i votanti hanno approvato con il 60,04% di "sì" un'iniziativa "simbolica" della Camera di Commercio che chiede al Cantone di far pressione su Berna per potenziare la rete autostradale. Il testo non avrà nessuna conseguenza pratica.

Dall'inizio del 2020 il settore autostradale è infatti di competenza esclusiva della Confederazione, come hanno sottolineato in vista del voto la sinistra e gli ambienti ecologisti. La partecipazione ha raggiunto il 53,4%.