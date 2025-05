Blatten (VS): Karin Keller-Sutter, “devastante”

Keystone-SDA

"È devastante": lo ha dichiarato la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, dopo un sorvolo della zona disastrata nei pressi di Blatten, nella Lötschental, in Vallese.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Te ne rendi conto solo quando lo vedi con i tuoi occhi”, ha detto Keller-Sutter davanti ai media riuniti questo pomeriggio a Ferden (VS) – circa due chilometri a valle del villaggio sepolto dai detriti – per fare il punto della situazione a due giorni dalla catastrofe naturale.

La consigliera federale Keller-Sutter ha dichiarato di essersi recata nella Lötschental per rendersi conto di persona della situazione. Ma è venuta anche per dire agli abitanti della regione: “Non siete soli”. Tutta la Svizzera è al fianco della Lötschental.

Keller-Sutter è rientrata in anticipo da un viaggio di lavoro in Irlanda, dove la catastrofe di Blatten ha suscitato grande preoccupazione. Gli irlandesi le hanno chiesto di esprimere la loro vicinanza alle persone colpite.

La presidente della Confederazione ha inoltre elogiato le autorità locali per la loro lungimiranza e la popolazione della Lötschental per l’aiuto reciproco. La Confederazione fornirà il sostegno promesso dai suoi colleghi in Consiglio federale Martin Pfister e Albert Rösti, ha aggiunto la responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Come in un matrimonio, anche in uno Stato federale il motto è: ci si aiuta a vicenda nella buona e nella cattiva sorte. La Svizzera ha le competenze e i mezzi per fornire assistenza, ha concluso la consigliera federale.

Si farà una “nuova Blatten”

È necessario un nuovo Blatten, ha dichiarato oggi il sindaco del villaggio Matthias Bellwald. A questo scopo verrà istituito “al più presto” un “Gruppo di lavoro nuova Blatten”.

In esso saranno rappresentate tutte e quattro le comunità valligiane. Anche se l’attenzione è rivolta a Blatten, l’intera valle è interessata dalla situazione attuale, ha proseguito Bellwald. La Lötschental senza Blatten è impensabile e viceversa.

Si tratta di ricostruire intere esistenze, ha proseguito Bellwald. Ad esempio, tre aziende alberghiere di Blatten sono state spazzate via. Anche l’agricoltura e l’economia energetica devono essere ricostruite.