Blitz in Messico per salvare ostaggio, 8 morti e 5 arresti

(Keystone-ATS) Un blitz per liberare un ostaggio in Messico si è concluso con la morte di otto presunti criminali e l’arresto di altri cinque, dopo uno scontro armato con la polizia statale e federale, ha riferito in un comunicato il governo dello Stato di Tabasco.

L’operazione è avvenuta nel comune di Jalapa, quando agenti della segreteria statale per la Sicurezza e la Protezione dei cittadini, insieme a membri dell’Esercito messicano e della Guardia nazionale, sono entrati in un ranch ingaggiando un conflitto a fuoco con dei malviventi.

La persona sequestrata è stata individuata e salvata grazie al “lavoro di pattuglia e di intelligence”, hanno riferito le autorità, senza fornire ulteriori dettagli.