Blocher difende richiesta arretrati vitalizio

L'ex consigliere federale e miliardario Christoph Blocher ha difeso la richiesta retroattiva del suo vitalizio milionario. KEYSTONE/WALTER BIERI sda-ats

L'ex consigliere federale e miliardario Christoph Blocher ha difeso in un'intervista alla SonntagsZeitung la richiesta retroattiva del suo vitalizio milionario. Ha detto di non aver fatto nulla di male.

Blocher ha giustificato il passo dicendo che non voleva fare regali allo Stato.

"Quando vedo come il Parlamento rosso-verde spende denaro o come, ad esempio, la consigliera federale Karin Keller-Sutter, in qualità di portavoce dei gruppi d'interesse, si oppone all'iniziativa per la limitazione, allora non ci devono essere regali a questo Stato", ha detto il 79enne imprenditore zurighese ed ex leader dell'UDC.

Blocher ha negato che il prelievo del denaro sia collegato a un possibile problema di liquidità. L'ex consigliere federale, secondo sue stesse dichiarazioni, ha chiesto dopo dodici anni 2,77 milioni di franchi retroattivi.

Dopo la sua esclusione dal governo nel 2007, Blocher era partito dal presupposto che non avrebbe percepito una rendita del Consiglio federale. Blocher non accetta critiche sull'attuale recupero di milioni nel bel mezzo di una crisi. "Se qualcuno pensa che non si debba ricevere la rendita che gli spetta, ma che si debba dare questi soldi allo Stato, allora dovrebbe dare il buon esempio". Blocher non ha detto cosa farà dei soldi.

Venerdì scorso, un'indiscrezione aveva reso pubblico che Blocher - in Consiglio federale dal 2003 al 2007- chiedeva retroattivamente alla Confederazione la rendita del Consiglio federale, alla quale aveva rinunciato alla sua partenza nel 2007. Il Consiglio federale aveva approvato la sua richiesta mercoledì scorso. Il dossier è passato alla Delegazione delle finanze del Parlamento.

Finora le rendite non sono mai state versate retroattivamente ai magistrati in Svizzera. Il Consiglio federale intende disciplinare giuridicamente questo aspetto per il futuro.