Bloomberg: ex CEO HSBC diventerà presidente cda Julius Bär

Keystone-SDA

Stando all'agenzia Bloomberg, l'ex CEO della britannica HSBC Noel Quinn assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione della banca privata Julius Bär. Il nome di Quinn viene menzionato in un articolo odierno, in cui si citano fonti ben informate.

(Keystone-ATS) Julius Bär aveva annunciato in gennaio che l’attuale presidente del cda Romeo Lacher non si sarebbe candidato alla sua rielezione in occasione della prossima assemblea generale. Le dimissioni di Lacher non erano giunte a sorpresa, in quanto l’ex presidente del cda è considerato in parte responsabile delle pesanti perdite subite dall’istituto di credito a seguito del tracollo dell’impero immobiliare austriaco Signa.

Interrogata da Bloomberg, Julius Bär non ha voluto commentare la notizia odierna.