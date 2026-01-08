BNS: “evoluzione inflazione è incerta, tasso guida 0,0% è adeguato”

Keystone-SDA

L'incertezza riguardo all'ulteriore evoluzione dell'inflazione in Svizzera rimane "accentuata".

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge da una sintesi della discussione, pubblicata oggi, dell’ultima riunione di politica monetaria della banca nazionale svizzera (BNS), svoltasi il 10 e l’11 dicembre.

Dopo il lieve calo nei mesi passati, il rincaro dovrebbe tornare a salire e rimanere pertanto nell’area di stabilità dei prezzi (cioè fra 0% e 2%), si legge nel documento. Anche le prospettive economiche per la Svizzera permangono incerte: il rischio principale risiede nell’evoluzione dell’economia mondiale.

Alla luce delle prospettive congiunturali e inflazionistiche le condizioni monetarie sono apparse adeguate: di qui la decisione di mantenere invariato allo 0,0% il tasso guida.

È la seconda volta che la BNS pubblica una sorta di verbale del suo esame trimestrale della situazione economica e monetaria: una novità introdotta dal nuovo presidente Martin Schlegel. L’obiettivo è promuovere la trasparenza, aumentando l’efficacia della politica monetaria. Nelle sintesi vengono riportate diverse riflessioni e argomentazioni emerse durante la discussione, che non vengono tuttavia attribuite a singoli membri della direzione generale.