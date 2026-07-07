BNS: riserve di divise aumentano fortemente in giugno

Keystone-SDA

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Le riserve di divise detenute dalla Banca nazionale svizzera (BNS) aumentano fortemente: in giugno gli attivi in questione si sono attestati a 759 miliardi di franchi, 47,9 miliardi in più di maggio.

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(Keystone-ATS) L’insieme delle riserve (oro escluso) è passato da 723 a 771 miliardi di franchi, ha indicato oggi l’istituto sul suo sito internet. Gli sbalzi dei dati non sono inconsueti e hanno spesso a che fare con l’evoluzione dei mercati valutari. Possono però anche essere il frutto di manovre di politica monetaria.

Secondo le statistiche della BNS, a fine giugno l’euro è salito a 0,9222 franchi, da 0,9121 franchi di fine maggio (+1,1%). Nello stesso periodo, il dollaro americano si è rafforzato a 0,8095 franchi da 0,7845 franchi (+3,2%). Dollaro ed euro rappresentano insieme circa l’80% delle riserve valutarie.

Come noto l’istituto guidato dall’ottobre 2024 dal presidente della direzione generale Martin Schlegel ha proceduto per anni a massicci acquisti di divise, in particolare dopo l’abbandono della soglia minima di cambio con l’euro all’inizio del 2015.