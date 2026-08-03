Boeing, la Faa concede la certificazione per l’atteso 737 Max 7

Keystone-SDA

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La Federal Aviation Administration (Faa), l'agenzia statunitense per l'aviazione civile, ha certificato il Boeing 737 Max 7, il modello più piccolo della famiglia di aerei più venduta dell'azienda, dopo quasi un decennio di ritardi.

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(Keystone-ATS) L’agenzia ha dichiarato che l’approvazione “riflette anni di lavoro costante per risolvere complesse questioni tecniche e per completare un’approfondita revisione del progetto dell’aereo e delle relative analisi di sicurezza”. La Faa ha inoltre affermato di aver richiesto che il Max 7 incorporasse miglioramenti chiave per soddisfare i requisiti dell’Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act.

La Faa ha sollecitato “aggiornamenti al software di controllo del volo, al sistema di avviso per l’equipaggio e una riprogettazione del sistema antighiaccio del motore”, precisando che tali modifiche evitano il surriscaldamento del motore. La certificazione, ritardata dal maggiore controllo normativo a seguito degli incidenti mortali che hanno coinvolto il Max 8 nel 2018 e nel 2019, da altre crisi legate alla sicurezza e alla produzione, nonché dalla riprogettazione del sistema antighiaccio, ha messo le ali a Boeing, che a Wall Street vola con un +5,83%.

I vettori, ha riferito la Cnbc, possono iniziare a trasportare passeggeri poco dopo la certificazione degli aerei, ma l’inserimento dei velivoli nei piani operativi può richiedere mesi. Il gruppo di Seattle è adesso in attesa della certificazione Faa per un altro modello che ha subito lunghi ritardi: il 737 Max 10, il più grande della famiglia, che alcune compagnie prevedevano di mettere in servizio già nel 2020, in aggiunta al 777X, l’aereo più grande prodotto dall’azienda.

Boeing, inoltre, sta lavorando per incrementare la produzione dei modelli 737 Max e 787 Dreamliner, al fine di rafforzare la ripresa dopo anni di crisi, dato che le compagnie aeree e gli altri clienti saldano la maggior parte del prezzo del velivolo al momento della consegna. A luglio, Boeing ha inaugurato una nuova linea di produzione a Everett, nello Stato di Washington, dedicata agli aerei 737 Max.