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Bolivia, ordinato arresto Evo Morales per terrorismo

Keystone-SDA

La Procura boliviana ha emesso un ordine di arresto nei confronti dell'ex presidente Evo Morales, accusato di terrorismo, rivolta armata e altri reati nell'ambito dei blocchi stradali che hanno paralizzato il Paese per 53 giorni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il provvedimento, emesso dalla Procura dipartimentale di Santa Cruz, nasce da una denuncia del Comitato Pro-Santa Cruz alla quale si è poi associato il ministero del Governo boliviano. Morales è indagato per sei ipotesi di reato, tra cui attentato alla sicurezza dello Stato e dei trasporti, associazione a delinquere e istigazione pubblica a delinquere.

L’ex presidente ha respinto le accuse definendo l’iniziativa una persecuzione politica e sostenendo che il governo voglia distogliere l’attenzione dalla crisi economica e sociale del Paese. “Non ci intimidiranno”, ha scritto sui social, assicurando che continuerà la sua lotta politica. Le proteste, sostenute da settori contadini, dalla Centrale operaia boliviana e da organizzazioni vicine a Morales, hanno causato almeno 22 morti e 88 feriti, secondo dati del Difensore civico e di organizzazioni sociali.

Per Morales si tratta del secondo ordine di arresto. Il primo riguarda un’inchiesta aperta a Tarija per presunta tratta aggravata di persone, legata a una relazione con una minorenne durante il suo mandato presidenziale. Il presidente del Tribunale supremo di giustizia, Rómer Saucedo, ha affermato che tutti gli ordini di arresto devono essere eseguiti e che spetta alla polizia procedere.

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