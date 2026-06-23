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Bolivia: Morales annuncia una tregua ai blocchi stradali

Keystone-SDA

L'ex presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) ha annunciato ieri una sospensione dei blocchi stradali ancora attivi nella regione del Chapare, sua roccaforte politica nel dipartimento di Cochabamba e ultimo focolaio delle proteste antigovernative nel paese.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Per il momento abbiamo deciso di osservare una tregua, ma non si tratta di una resa”, ha dichiarato l’ex capo di Stato durante una riunione con i dirigenti dei sindacati dei coltivatori di coca della regione centrale della Bolivia.

I blocchi, iniziati all’inizio di maggio, hanno provocato gravi carenze di carburante, alimenti e medicinali in diverse città e, secondo il governo, almeno dodici morti, nove dei quali pazienti gravi che non sono riusciti a raggiungere gli ospedali a causa dell’interruzione delle vie di comunicazione.

Secondo le autorità i presidi sono scesi a nove dopo l’entrata in vigore, sabato, dello stato d’emergenza decretato dal presidente Rodrigo Paz per ripristinare la circolazione in Bolivia.

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