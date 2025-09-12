The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi

Keystone-SDA

La prima sezione della Corte suprema brasiliana ha emesso una condanna a 27 anni e tre mesi per l'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato per tentato colpo di Stato e altri reati connessi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “La gravità e l’intensità della colpevolezza, dei motivi, delle circostanze e delle conseguenze del reato sono ampiamente sfavorevoli all’imputato Jair Messias Bolsonaro”, ha detto il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, relatore del caso, durante la votazione sulla determinazione della pena per l’ex presidente.

Secondo Moraes, l’ex presidente “ha strumentalizzato l’apparato statale e mobilitato agenti e risorse pubbliche con l’intento di diffondere false narrazioni per provocare instabilità sociale e perpetuarsi al potere”.

Anche associazione a delinquere

Bolsonaro è stato riconosciuto colpevole di tentativo di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto, associazione a delinquere, danneggiamento del patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati.

Dopo i giudici Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, e Flávio Dino, anche il presidente del collegio, Cristiano Zanin ha ritenuto il leader di destra colpevole di tutte le accuse.

Immediato è arrivato il commento di Donald Trump, che ha parlato di “condanna sorprendente”, affermando che quanto avvenuto al leader brasiliano è quanto “hanno cercato di fare” con lui.

