The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Bondi assicura, pubblicheremo i file Epstein entro 30 giorni

Keystone-SDA

La procuratrice generale degli Stati Uniti Pam Bondi ha assicurato che il dipartimento di Giustizia pubblicherà i file sul caso di Jeffrey Epstein entro 30 giorni, come richiesto dalla legge approvata ieri dalla Camera e dal Senato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Continueremo a rispettare la legge e a promuovere la massima trasparenza”, ha affermato in una conferenza stampa, sottolineando che la sua agenzia proteggerà “l’identità di tutte le vittime” del finanziere pedofilo.

Dopo la spettacolare giravolta del presidente Donald Trump, Camera e Senato a guida repubblicana hanno approvato la legge a tempo record, e praticamente all’unanimità, che è ora alla firma del presidente, per la pubblicazione dei documenti non classificati contenuti negli ormai famosi Epstein file.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR