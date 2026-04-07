The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Boom di interventi a Pasqua per Rega, Air Zermatt e Air-Glaciers

pilota elicottero rega si allaccia il casco
Keystone-SDA

Il bel tempo e la copertura nevosa ancora consistente hanno reso impegnativo il lungo fine settimana pasquale delle organizzazioni di soccorso aereo Rega, Air-Glaciers e Air Zermatt.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) è intervenuta oltre 190 volte in tutto il Paese, si legge in una nota odierna, un incremento del 60% rispetto alla Pasqua del 2025, caratterizzata da una meteo grigia.

Ne consegue un alto numero di missioni dovute a infortuni durante la pratica di sport invernali o in seguito al distacco di valanghe. A questi si aggiungono il trasporto di malati acuti, di vittime di incidenti o di recuperi su terreni complessi, che hanno richiesto l’utilizzo del verricello di salvataggio.

Air-Glaciers è invece intervenuta 74 volte (54 in Vallese, 20 nel canton Berna), tra queste si contano quattro interventi per valanghe: le due in territorio bernese hanno causato morti, in numero non precisato nel comunicato dell’azienda. Infine Air Zermatt comunica di aver intrapreso 47 voli di soccorso, principalmente a causa di incidenti sugli sci.

Per entrambe le organizzazioni si tratta di un aumento notevole delle missioni rispetto alla Pasqua 2025, quando la meteo era peggiore e numerosi comprensori sciistici avevano già concluso la stagione invernale.

null

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR