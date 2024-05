Borrell, al Forum Difesa Ue-Ucraina 150 società da 22 Paesi

(Keystone-ATS) “L’approvazione del pacchetto di aiuti militari degli Usa è una buona notizia, anche se si sono persi sei mesi, ma anche noi in Europa dobbiamo fare la nostra parte”. Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Josep Borrell aprendo l’EU-Ukraine Defence Industries Forum.

“Dobbiamo uscire da questo forum con proposte concrete per sostenere gli innovatori ucraini e le compagnie di difesa ucraine”, ha sottolineato.

“Dobbiamo iniziare a lavorare subito all’integrazione delle società della difesa ucraine nello spazio europeo e questo, nella pratica, significa incentivare gli appalti congiunti tra società europee e ucraine: in Ucraina c’è capacità produttiva ma servono finanziamenti”, ha aggiunto.

“Oggi sono presenti qui quasi 150 società della difesa da 22 stati membri dell’Ue: la nostra cooperazione industriale deve essere un elemento chiave della nostra relazione, usate questa opportunità per stabilire contatti tra le società, collaborate, noi vi finanzieremo”, ha sottolineato.

“Le forze russe stanno esercitando una forte pressione sulle linee ucraine nel Donbas, portando distruzione, intensificando gli attacchi contro le infrastrutture ferroviarie e le reti energetiche: stanno prendendo di mira soprattutto i sistemi energetici, le dighe e ora anche i depositi di gas, tutte cose fondamentali per la difesa ucraina”, ha continuato Borrell.

“Città come Kharkiv e Odessa, città bellissime che ho visitato qualche mese fa, sono costantemente bombardate con missili balistici e droni. Putin vuole bombardare gli abitanti per scacciarli. E, come sapete, ogni giorno in Ucraina muoiono o rimangono feriti dei civili. Questo accade perché all’Ucraina mancano le munizioni per la difesa aerea e l’artiglieria. Dobbiamo aumentare le nostre capacità per fornire gli aiuti militari che abbiamo promesso”.