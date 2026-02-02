Borsa svizzera, forte aumento degli scambi in gennaio
La borsa svizzera ha registrato un avvio d'anno dinamico, con volumi di negoziazione in netta crescita in gennaio.
(Keystone-ATS) La ripresa dell’attività, dopo il tipico rallentamento di dicembre, è stata trainata in particolare da una domanda vivace per gli ETF (Exchange Traded Funds, i fondi quotati) e per i prodotti strutturati.
I dati diffusi oggi dalla società di gestione SIX indicano che il volume totale degli scambi ha raggiunto i 105,4 miliardi di franchi. Questo valore rappresenta un incremento del 23% rispetto al dicembre 2025 e una crescita del 10% su base annua.
Il segmento degli ETF ha visto volumi salire dell’85% sul mese precedente, toccando quota 17,8 miliardi di franchi. Ancora più marcata la performance dei prodotti strutturati, con un aumento dell’87% e volumi per 1,2 miliardi di franchi.
Anche il mercato azionario, il comparto più ampio, ha confermato il dinamismo generale, con un incremento dei volumi del 15% fino a 74,9 miliardi di franchi. A completare il quadro, i titoli a reddito fisso hanno messo a referto di 11,2 miliardi, in crescita del 14%.
L’inizio d’anno positivo si inserisce in un contesto di mercato che, dopo un 2025 brillante, si preannuncia più complesso per il 2026, con gli analisti che invitano alla cautela a fronte di crescita economica debole e le tensioni geopolitiche.