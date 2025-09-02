The Swiss voice in the world since 1935
Borsa svizzera: apertura in calo

La Borsa svizzera ha aperto la seduta odierna in calo con l'indice dei valori guida SMI che alle ore 9.08 perdeva lo 0,31% a 12'138,22 punti.

(Keystone-ATS) Avvio incerto per le principali borse europee: la migliore appare Parigi (+0,3%) seguita da Milano (+0,1%). In calo – entrambe dello 0,2% – sono invece Londra e Francoforte.

La Borsa di Tokyo ha concluso la seduta col segno più, con gli investitori che tornano sul mercato dopo i recenti ribassi, grazie ai nuovi acquisti sulla tecnologia e la debolezza dello yen. Il listino di riferimento Nikkei recupera dai minimi in tre settimane e avanza dello 0,29%, a quota 42’310,49, con un guadagno di 121 punti.

Ieri Wall Street era chiusa per la festività del Labor Day.

