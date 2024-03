Borsa svizzera: apertura negativa

(Keystone-ATS) È iniziata in territorio negativo la prima seduta della settimana per la Borsa svizzera. Alle 09:20 circa l’indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,19% a 11’629,42 punti.

Borse europee piatte in avvio di seduta, in scia con i listini asiatici e dopo l’attentato a Mosca che ha fatto aumentare le tensioni internazionali. La settimana, con la chiusura da venerdì per le festività di Pasqua, sarà caratterizzata da una serie di dati sull’inflazione in Europa e negli Stati Uniti.

In apertura guadagnano lievemente Londra (+0,06%), Francoforte (+0,07%) e Milano (+0,11%), mentre perde leggermente terreno Parigi (-0,05%).

La Borsa di Tokyo ha invece concluso la prima seduta della settimana in sostenuto calo, con gli investitori che hanno fatto scattare le prese di profitto in attesa dei nuovi dati macroeconomici sul fronte dell’inflazione in Giappone.

Il listino di riferimento Nikkei ha segnato un ribasso dell’1,16% a quota 40’414,12, e una perdita di 474 punti. Sul fronte valutario lo yen è risultato stabile sul dollaro a 151,20 e sull’euro a 163,60.

Venerdì sera Wall Street aveva chiuso contrastata. Il Dow Jones aveva perso lo 0,77% a 39’475,90 punti, il Nasdaq era avanzato dello 0,16% a 16’428,82 punti, mentre lo S&P 500 aveva lasciato sul terreno lo 0,14% a 5234,16 punti.