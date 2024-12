Borsa svizzera: apertura positiva

Keystone-SDA

Apertura positiva per la Borsa svizzera. Poco dopo l'avvio delle contrattazioni, l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,39% a 11'824,76 punti.

1 minuto

(Keystone-ATS) Le Borse di Asia e Pacifico hanno aperto la settimana all’insegna della debolezza dopo le turbolenze geopolitiche, dalla Siria alla Corea del Sud, che pesano sulle prospettive di investimento.

Su tutte ha tenuto Tokyo (+0,18%) con gli acquisti che si sono concentrati sulla tecnologia, dopo il record del listino Nasdaq, e in attesa dei dati dell’inflazione negli Stati Uniti, previsti questa settimana. Nel frattempo le esportazioni, più forti del previsto, e gli investimenti privati spingono oltre le stime la crescita dell’economia giapponese, in espansione per il secondo trimestre consecutivo.

Positivo l’avvio delle principali Borse europee: Francoforte registra un +0,38%, Parigi un +0,78%, Londra un +0,44% e Milano un +0,59%.