Borsa svizzera: apre cauta

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera ha iniziato piatta la seduta odierna, la prima della settimana. Alle 09.20, l’indice principale SMI guadagnava lo 0,02% a 12’190,77 punti.

Per quanto riguarda le principali piazze del Vecchio Continente, i listini non hanno ancora preso una direzione precisa. Pochi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni, Milano saliva dello 0,28% a 33’132,51 punti e Parigi dello 0,04% a 7452,51 punti, mentre Londra cedeva lo 0,11% a 8302,33 punti, così come Francoforte (a 18’301,71 punti)

Inizio di settimana contrastato anche per le principali borse asiatiche, a causa dell’apprezzamento dello yen e per l’attesa del simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole (Usa), che apre i battenti giovedì. Sotto pressione Tokyo (-1,77%) e Seul (-1,07%), positiva invece ad esempio Shanghai (+0,49%).

Dal canto suo, Wall Street ha chiuso in rialzo ieri sera. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,24% a 40’659,76 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,21% a 17’631,72 punti e lo S&P 500 è salito dello 0,20% a 5554,25 punti.