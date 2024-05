Borsa svizzera: apre in calo

(Keystone-ATS) La borsa svizzera ha iniziato in territorio negativo la seconda seduta settimanale. Alle 09.20, l’indice principale SMI arretra dello 0,23% a 11’740,69 punti.

Deboli anche le altre principali piazze del Vecchio Continente. Pochi minuti dopo l’avvio delle contrattazioni, a Milano il Ftse Mib saliva dello 0,06% a 34’835,23 punti e a Londra il FTSE-100 pure dello 0,06% a 8420,15 punti, mentre a Francoforte il Dax scendeva dello 0,03% a 18’736,24 punti e a Parigi il CAC 40 dello 0,03% a 8207,08 punti.

In Asia, Tokyo ha invece concluso la seduta in leggera ripresa (+0,29%). Contrastate le borse cinesi (Shanghai -0,07%, Shenzhen +0,35%), come ieri sera gli indici azionari statunitensi. A Wall Street infatti, il Dow Jones ha perso lo 0,21% a 39’431,51 punti, il Nasdaq è salito dello 0,29% a 16’388,24 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,02% a 5221,42 punti.

Tra i dati macro già diffusi oggi l’inflazione tedesca, che ad aprile è confermata al 2,2%. Sempre dalla Germania è atteso l’indice Zew, mentre dagli Usa in agenda l’intervento del direttore della Fed Jerome Powell. I listini guardano inoltre all’inflazione statunitense, attesa domani.