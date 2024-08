Borsa svizzera: apre in lieve rialzo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in lieve rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.05 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’363,59 punti, in progressione dello 0,13% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,16% a 41’240,52 punti, Nasdaq -0,85% a 17’725,77 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,47% a 38,288,62 punti).

A livello internazionale sul fronte aziendale vi è molta attesa per i risultati che saranno pubblicati domani sera da Nvidia, colosso americano dei processori. Il timore degli investitori è che la società possa deludere le elevate speranze riposte in lei. Gli operatori rimangono sempre in attesa del previsto allentamento monetario della Federal Reserve: la sua ampiezza dipenderà dai prossimi dati congiunturali, a cui verrà quindi dedicata spiccata attenzione.

In Svizzera Sonova (-0,27%) ha confermato i suoi obiettivi di crescita, nella giornata degli investitori. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è UBS (+0,49%), mentre il meno convincente appare Holcim (-0,59%).

Parecchio movimento è in corso nel mercato allargato. Hanno informato sull’andamento degli affari TX Group (dato non ancora disponibile), Flughafen Zürich (dato non ancora disponibile) Accelleron (dato non ancora disponibile) e Basilea (+1,45%).