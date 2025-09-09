The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: apre in lieve rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in lieve rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'318,65 punti, in progressione dello 0,05% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,25% a 45’514,95 punti, Nasdaq +0,45% a 21’798,70 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,42% a 43’459,29 punti).

Gli investitori si mostrano prudenti in vista della pubblicazione, giovedì, degli ultimi dati sull’inflazione negli Stati Uniti. Si tratterà di vedere se sosterranno lo scenario attualmente privilegiato dagli analisti, quello di un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. In primo piano figura anche la crisi di governo in Francia, con la caduta dell’esecutivo di François Bayrou.

Sul fronte interno al centro dell’attenzione figura Novartis (-0,18%), che rileva per 1,4 miliardi di dollari la società biotecnologica americana Tourmaline Bio. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+1,06%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,46%).

Nel mercato allargato Sandoz (+0,64%) ha annunciato l’archiviazione della vertenza con il gruppo americano Regeneron riguardo al Enzeevu, un biosimilare per gli occhi.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR