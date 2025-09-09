Borsa svizzera: apre in lieve rialzo
La borsa svizzera apre in lieve rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'318,65 punti, in progressione dello 0,05% rispetto a ieri.
(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,25% a 45’514,95 punti, Nasdaq +0,45% a 21’798,70 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei -0,42% a 43’459,29 punti).
Gli investitori si mostrano prudenti in vista della pubblicazione, giovedì, degli ultimi dati sull’inflazione negli Stati Uniti. Si tratterà di vedere se sosterranno lo scenario attualmente privilegiato dagli analisti, quello di un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. In primo piano figura anche la crisi di governo in Francia, con la caduta dell’esecutivo di François Bayrou.
Sul fronte interno al centro dell’attenzione figura Novartis (-0,18%), che rileva per 1,4 miliardi di dollari la società biotecnologica americana Tourmaline Bio. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Givaudan (+1,06%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,46%).
Nel mercato allargato Sandoz (+0,64%) ha annunciato l’archiviazione della vertenza con il gruppo americano Regeneron riguardo al Enzeevu, un biosimilare per gli occhi.