Borsa svizzera: apre in lieve ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in lieve ribasso la prima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'677,51 punti, in flessione dello 0,14% rispetto a venerdì.

2 minuti

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura contrastata di venerdì a Wall Street (Dow Jones -0,20% a 43’828,06 punti, Nasdaq +0,12% a 19’926,72 punti) e guardano anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo quasi ferma (Nikkei -0,03% a 39’457,49 punti).

Nella sua ultima settimana completa del 2024 il mercato sembra ricalcare la tendenza alla prudenza che era stata osservata nelle precedenti sedute. L’attenzione è concentrata sulla politica monetaria: vi è grande attesa per la decisione dei tassi di mercoledì della Federal Reserve, ma ad esprimersi nei prossimi giorni saranno anche le banche centrali di Regno Unito, Giappone e Cina. Nella giornata odierna non mancheranno inoltre diversi dati congiunturali, in particolare dalla Germania e dall’Eurozona.

Sul fronte interno Lonza (+0,81%) viene favorita da una raccomandazione di Stifel. Roche (-0,04%) ha ottenuto da Swissmedic il via libera, in base a una nuova indicazione, per il suo suo farmaco oftalmico Vabysmo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Life (+0,20%), mentre il meno convincente appare Sika (-0,53%).

Nel mercato allargato acquisti vengono segnalati su Basilea (dato non ancora disponibile), dopo che l’azienda biofarmaceutica ha trovato un partner statunitense per il suo antibiotico Zevtera (ceftobiprolo). Da parte sua Galderma (dato non ancora disponibile) ha annunciato novità positive negli Usa relative al Nemolizumab, un preparato per il trattamento del prurito di persone affette da dermatite.