Borsa svizzera: apre in lieve ribasso
La borsa svizzera apre in leggero ribasso l'ultima seduta della settimana: alle 09.03 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'603,20 punti, in flessione dello 0,05% rispetto a ieri.
(Keystone-ATS) Il mercato ha preso atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,52% a 46’358,42 punti, Nasdaq -0,08% a 23’024,63 punti) e di Tokyo (Nikkei -0,32% a 48’088,80 punti).
La Borsa giapponese ha concluso l’ultima seduta settimanale col segno meno, con l’indice di riferimento che è arretrato dai massimi storici, complici i segnali che arrivano da Washington di un prolungamento delle trattative sulla risoluzione dello shutdown in corso.
I mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico sono generalmente in calo dopo la discesa di Wall Street anche sui dubbi per la tenuta dei titoli legati allo sviluppo dell’Intelligenza artificiale.
Dal canto loro, i mercati azionari del Vecchio continente hanno aperto senza una direzione precisa: in apertura la Borsa migliore è quella di Milano che sale dello 0,26%, con Parigi in crescita dello 0,2%. Piatta Francoforte, mentre Londra cede lo 0,1%.