Borsa svizzera: apre in netto ribasso, pesa la Fed

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in netto ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'474,42 punti, in flessione dell'1,41% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura molto negativa di Wall Street (Dow Jones -2,58% a 42’326,87 punti, al suo decimo calo consecutivo, Nasdaq -3,56% a 19’392,69 punti) e guarda anche all’andamento debole delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,69% a 38,813,58 punti).

Dappertutto pesano gli orientamenti della Federal Reserve americana. L’istituto ha ieri tagliato di 25 punti base il tasso di riferimento, come era nelle attese e operando la terza sforbiciata dell’anno, ma ha anche indicato di essere pronta a rallentare la marcia. Per il 2025 sono infatti segnalate solo due riduzioni del costo del denaro, per un totale di 0,50 punti percentuali, ovvero la metà di quanto ipotizzato in settembre.

“Il cambio di rotta della Fed potrebbe innescare una correzione più profonda sui mercati azionari statunitensi”, si legge in un commento di Swissquote. Tanto più che domani scadano molti futures e opzioni su indici e su singole azioni: ciò può comportare forti fluttuazioni dei prezzi, che rafforzano il trend generale. “E al momento la tendenza è chiaramente orientata al ribasso”, dice un trader.

L’evoluzione in atto sta avendo importanti ripercussioni anche sui titoli svizzeri: fra i valori SMI il più in difficoltà è UBS (-2,80%), mentre quello che si difende meglio è Swisscom (-0,40%).

Nel mercato allargato sorvegliata speciale è Swatch (-1,12%), nel giorno della diffusione degli ultimi dati sull’export orologiero. SoftwareOne (+5,80%) ha annunciato l’intenzione di rilevare la società norvegese Crayon Group.