Borsa svizzera: apre in rialzo

2 minuti

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo l’ultima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’597,45 punti, in progressione dello 0,19% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +0,34% a 38’791,35 punti, Nasdaq +1,51% a 16’273,38 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo poco mossa (Nikkei +0,23% a 39’688.94 punti).

L’umore generale è favorito dalle aspettative su un taglio dei tassi d’interesse. Dopo gli ultimi segnali provenienti dalla Federal Reserve statunitense e dalla Banca centrale europea (Bce) gli investitori scommettono che i primi interventi sul costo del denaro avverranno a partire da giugno.

Importante anche nell’ottica della politica monetaria sarà il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano che sarà pubblicato nel pomeriggio. Molti osservatori considerano in particolare l’andamento dei salari come un fattore chiave per cercare di anticipare il dato dell’inflazione.

Sul fronte interno non vi sono notizie eclatanti relative ai titoli principali. UBS (+1,87%) è favorita da una raccomandazione di Morgan Stanley, che ha anche alzato l’obiettivo di corso. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+0,51%), mentre il meno convincente appare Swisscom (-0,71%).

Molto movimento è invece in atto nel mercato allargato: hanno informato sull’andamento degli affari Flughafen Zürich (+0,19%), Mobilezone (+6,53%), Orell Füssli (+1,35%), Mikron (+1,18%) e Coltene (+2,16%).