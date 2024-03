Borsa svizzera: apre in rialzo

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la seconda seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’718,89 punti, in progressione dello 0,29% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones +0,12% a 38’769,66 punti, Nasdaq -0,41% a 16’019,27 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo poco mossa (Nikkei -0,06% a 38’797,51 punti).

Gli operatori si aspettano una giornata inizialmente orientata alla prudenza, in attesa di conoscere gli ultimi dati sull’inflazione americana, che saranno diffusi nel primo pomeriggio. Potrebbero fornire ulteriore linfa al dibattito sulla tempistica dei tagli dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

Sul fronte interno Sonova (+1,36%) rimbalza, dopo essere arretrata ieri sensibilmente. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+1,89%), mentre il meno convincente appare Swiss Re (-0,09%).

Molto movimento è in atto nel mercato allargato: hanno informato sull’andamento degli affari BKW (+5,24%), Galenica (-1,27%), Komax (dato non ancora disponibile), Polypeptide (dato non ancora disponibile) e Sensirion (dato non ancora disponibile).