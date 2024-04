Borsa svizzera: apre in rialzo

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’545,77 punti, in progressione dello 0,35% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,02% a 38’883,67 punti, Nasdaq +0,32% a 16’306,64 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo in calo (Nikkei -0,98% a 39’581,81 punti).

La giornata si presenta cruciale: nel pomeriggio negli Stati Uniti saranno infatti diffusi i dati sull’inflazione in marzo e in serata saranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve. Da entrambi i fronti gli operatori si aspettano indicazioni circa i tempi dei futuri tagli dei tassi d’interesse da parte dell’istituto centrale.

In Svizzera sorvegliata speciale è Nestlé (+0,30%), dopo la notizia di perquisizioni a Vittel e Contrexéville, in Francia, sulla scia di un’indagine sullo smaltimento illegale di bottiglie di plastica. Alcon (+0,88%) è favorita da una raccomandazione di Goldman Sachs. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Partners Group (+0,71%), mentre il meno convincente appare Givaudan (+0,08%).

Nel mercato allargato Barry Callebaut (+6,95%) ha presentato risultati semestrali superiori alle attese, mentre DocMorris (dato non ancora disponibile) dopo una lunga attesa ha ottenuto in Germania l’autorizzazione per una semplice soluzione di prescrizione elettronica dei farmaci.