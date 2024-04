Borsa svizzera: apre in rialzo

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in modo positivo l’ultima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’501,77 punti, in progressione dello 0,35% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura contrastata di Wall Street (Dow Jones -0,01% a 38,459,08 punti, Nasdaq +1,68% a 16’442,20 punti) e guarda anche alle piazze asiatiche, con Tokyo in rialzo (Nikkei +0,21% a 39’523,55 punti).

Gli operatori puntano su una stabilizzazione dei corsi, dopo le recenti perdite dovute allo slittamento dei tempi del previsto taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. In Europa per contro dopo la riunione della Banca centrale europea (Bce) di ieri appare sempre più probabile che il costo del denaro sarà abbassato in giugno.

Sul fronte interno in calo è Zurich (-3,35%), che da oggi viene scambiata senza la cedola del dividendo. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è UBS (+1,52%), mentre il meno convincente appare Roche (-0,31%).

Nel mercato allargato Adecco (dato non ancora disponibile) potrebbe essere favorita da un giudizio di Barclays. Leonteq (+1,36%) ha annunciato il rinnovo fino al 2030 della sua collaborazione con Raiffeisen, mentre Cosmo (+0,86) ha fatto sapere che, insieme al partner statunitense Medtronic, sta utilizzando l’intelligenza artificiale per migliorare le cure endoscopiche.