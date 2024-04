Borsa svizzera: apre in rialzo

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’400,65 punti, in progressione dello 0,19% rispetto a venerdì.

Il mercato prende atto della chiusura negativa di venerdì a Wall Street (Dow Jones -1,24% a 37,983,24 punti, Nasdaq -1,62% a 16,175,09 punti), che ha messo a segno la settimana più debole del 2024, e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo in ribasso (Nikkei -0,74% a 39’232,80 punti).

Gli operatori rimangono sul chi vive, in attesa di conoscere la reazione di Israele all’attacco diretto con droni e missili operato dall’Iran. La paura di un’escalation regionale spinge gli investitori a cercare porti sicuri, in un momento in cui comincia a entrare nel vivo la stagione dei risultati trimestrali.

A livello di singoli titoli l’attenzione è puntata su Roche (+0,36%), che ha annunciato risultati clinici favorevoli di un suo preparato contro la leucemia. Logitech (-4,47%) soffre per un giudizio di Morgan Stanley. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Swiss Life (+1,48%), mentre il meno convincente appare Novartis (-0,12%).

Nel mercato allargato hanno informato sull’andamento degli affari Sulzer (+1,42%) e Bystronic (dato non ancora disponibile). Temenos (+7,17%) ha presentato i risultati di un’indagine esterna avviata per far luce sulle accuse di manipolazioni dei conti presentata da una società americana: i controllori non hanno trovato indizi di cattive pratiche contabili.