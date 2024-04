Borsa svizzera: apre in rialzo

(Keystone-ATS) La Borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana: alle 09.15 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’265,63 punti, in crescita dello 0,30% rispetto a ieri.

Il mercato azionario elvetico non si è fatto influenzare dalla chiusura negativa di ieri a Wall Street, dove il Dow Jones ha perso lo 0,12% a 37’752,52 punti, il Nasdaq ha ceduto l’1,15% a 15’683,37 punti e lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,58% a 5’022,19 punti.

Anche le principali Borse europee hanno dato il via alle contrattazioni in modo positivo: Milano è in crescita dello 0,31%, Parigi avanza dello 0,41% e Londra dello 0,42%. Più debole appare Francoforte, che limita i rialzi a quota +0,24%.

Oggi, la Borsa di Tokyo recupera sul finale degli scambi e conclude la seduta in aumento, malgrado la chiusura negativa a Wall Street, con gli investitori che guardano a ogni possibile sviluppo a livello geopolitico nel Medio Oriente. L’indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,31% a quota 38’079,70, con un guadagno di 117 punti. Sul mercato dei cambi lo yen recupera leggermente terreno sul dollaro a 154,110, e si indebolisce sull’euro a 164,70.