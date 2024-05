Borsa svizzera: apre in rialzo

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’303,73 punti, in progressione dello 0,27% rispetto a venerdì.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +1,18% a 38’675,68 punti, Nasdaq +1,99% a 16’156,33) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, con Tokyo chiusa per festività.

A sostenere i corsi sono le nuove speranze in materia di politica monetaria, dopo i dati sul mercato del lavoro americano più deboli del previsto diffusi venerdì. Gli indicatori hanno attenuato i timori di un surriscaldamento dell’economia statunitense e hanno alimentato le aspettative di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro la fine dell’anno. Sul fronte congiunturale intanto oggi va segnalato l’indice PMI per i servizi in Cina, che è sceso leggermente, ma che rimane in territorio espansivo per il 16esimo mese consecutivo.

In Svizzera sorvegliate speciali sono Geberit (+0,65%) e UBS (+0,49%), che domani informeranno sui primi tre mesi: stando al Financial Times l’unione legale fra la banca guidata da Sergio Ermotti e Credit Suisse (CS) avverrà nelle prossime settimane, ciò che comporterà la partenza del Ceo di CS Ulrich Körner. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitech (+0,76%), mentre il meno convincente appare Alcon (-0,78%).

Nel mercato allargato Valiant (-2,00%) soffre per un giudizio di Kepler Cheuvreux. Sandoz (-0,71%) presenterà domani i trimestrali.