Borsa svizzera: apre in rialzo

1 minuto

(Keystone-ATS) Dopo la chiusura di ieri per le festività dell’Ascensione, la Borsa svizzera ha aperto oggi l’ultima seduta della settimana in rialzo: alle 09:15 l’indice dei valori guida SMI segnava 11’674,55 punti, in progressione dello 0,62% rispetto a mercoledì.

Gli investitori prendono atto della chiusura in rialzo dei mercati azionari oltreoceano. A Wall Street ieri sera il Dow Jones è salito dello 0,85% a 39’387,76 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,27% a 16’346,26 punti mentre lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,51% a 5’214,08 punti. A Tokyo, il listino di riferimento Nikkei ha invece chiuso in progressione dello 0,49% a 38’257,00 punti.

Per quanto riguarda i principali indici europei, la Borsa di Milano apre in rialzo dello 0,49% a quota 34’508,00 punti, Francoforte sale dello 0,42% a 18’758,85 punti, Parigi guadagna lo 0,55% a 8’232,00 punti e Londra avanza dello 0,37% a 8’412 punti.

La lente resta sempre ai risultati trimestrali e alla politica monetaria. A metà giornata sono previsti i verbali dell’ultima riunione della Bce.