Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in ribasso l’ultima seduta della settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’089,69 punti, in progressione dello 0,17% rispetto a ieri.

Orfano di indicazioni da Wall Street (chiusa per la festività nazionale), il mercato prende atto dell’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei senza variazione percentuale a 40’912,37 punti).

L’atmosfera generale è di prudenza, in attesa che sia pubblicato nel pomeriggio il rapporto mensile sul mercato del lavoro americano, che potrebbe fornire indicazioni circa le possibili prossime mosse della Federal Reserve. Scarso impatto dovrebbe avere l’esito delle elezioni in Gran Bretagna, in quanto previsto, mentre più attenzione viene dato al secondo turno delle legislative in Francia, considerato l’esito ancora incerto.

Sul fronte interno si mette in luce Roche (+0,94%), che ha ottenuto il via libera negli Stati Uniti per un trattamento oftalmico con il suo preparato Vabysmo (principio attivo faricimab). Fra gli altri valori SMI il più ispirato è ABB (+0,48%), mentre il meno convincente appare Sonova (-0,92%).

Nel mercato allargato i riflettori sono puntati su Emmi (+1,68%), che rileva Mademoiselle Desserts, un’azienda francese con un fatturato di 420 milioni di euro.