Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.10 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’308,34 punti, in progressione dello 0,23% rispetto a ieri.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,85% a 40’954,48 punti, Nasdaq +0,20% a 18’509,34 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei -0,43% a 41’097,69 punti).

Dopo due giorni di perdite i corsi sembrano essere maturi per un rimbalzo, sostenuti dalla prospettiva di un prossimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. In giornata saranno diffusi diversi dati macroeconomici, sia nell’Eurozona che negli Usa, mentre in serata è previsto il Beige Book, il rapporto congiunturale della banca centrale americana.

Sul fronte interno gli occhi sono puntati su Roche (+5,95%), che ha annunciato risultati clinici positivi di un suo preparato contro l’obesità. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Lonza (+0,58%), mentre il meno convincente appare Alcon (-1,02%).

Nel mercato allargato acquisti potrebbero interessare Accelleron (dato non ancora disponibile), dopo che ha aumentato gli obiettivi annuali. Rieter (dato non ancora disponibile) ha ottenuto una importante commessa in Cina.