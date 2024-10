Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La borsa svizzera apre in rialzo la prima seduta della settimana: alle 09.02 l’indice dei valori guida SMI segnava 12’186,35 punti, in progressione dello 0,26% rispetto a venerdì.

Il mercato prende atto della chiusura positiva di venerdì a Wall Street (Dow Jones +0,97% a 42’863,86 punti, nuovo record, Nasdaq +0,33% a 18’342,94 punti) e guarda anche all’andamento odierno delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,57% a 39’605,80 punti).

Le autorità cinesi hanno presentato sabato un programma di massiccio ricorso al debito pubblico, comprendente anche obbligazioni speciali, per sostenere l’economia non più dinamica come prima: la mancanza di dettagli precisi ha però almeno in parte deluso gli analisti.

La settimana si annuncia importante sul fronte aziendale – sono numerose le società sia svizzere che straniere che pubblicheranno i conti – e pure su quello della politica monetaria, poiché giovedì la Banca centrale europea (Bce) renderà nota la sua decisione sui tassi: gli esperti si aspettano un taglio di 0,25 punti.

In Svizzera si guarda in particolare a Roche (+0,45%), che ha presentato dati positivi relativi a Evrysdi, un trattamento per bambini affetti da atrofia muscolare spinale. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Logitec (+0,87%), mentre il meno convincente appare Nestlé (-0,12%).

Nel mercato allargato Bossard (dato non ancora disponibile) ha annunciato un calo delle vendite nel terzo trimestre, mentre Dormakaba (-1,55%) viene scambiata senza la cedola del dividendo.