Borsa svizzera: apre in rialzo

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in rialzo l'ultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'653,97 punti, in progressione dello 0,54% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Gli investitori prendono atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,06% a 43’870,35 punti, Nasdaq +0,03% a 18’972,42 punti) e guardano anche all’andamento molto disparato delle piazze asiatiche, con Tokyo in crescita (Nikkei +0,68% a 38’283,85 punti).

In generale domina la cautela, con i mercati che si interrogano sull’impatto che avranno – in particolare in Europa e in Asia – le politiche economiche protezionistiche del prossimo presidente americano Donald Trump. Stanno provocando anche nervosismo le nuove minacce della Russia in relazione alla guerra in Ucraina. Sul fronte congiunturale sono attesi diversi dati sia dall’Eurozona che dagli Stati Uniti.

A livello di singoli titoli scarseggiano le notizie di rilievo, perlomeno per quanto riguarda le aziende più grandi. Fra i valori SMI il più ispirato è Partners Group (+1,10%), mentre il meno convincente appare Nestlé (-0,05%).

Poco movimento è in atto anche nel mercato allargato: va perlomeno segnalata Komax (dato non ancora disponibile), che ha fatto slittare di due anni i suoi obiettivi a medio termine.