Democrazia diretta in Svizzera
Borsa svizzera: apre in rialzo

La borsa svizzera apre in rialzo la seduta di metà settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'913,70 punti, in progressione dello 0,23% rispetto a ieri.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura positiva di Wall Street (Dow Jones +1,10% a 44’458,61 punti, Nasdaq +1,39% a 21’681,90 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +1,30% a 43’274,67 punti).

L’atmosfera generale è favorita dal dato sull’inflazione pubblicato ieri negli Stati Uniti: il rincaro è risultato inferiore alla attese, cosa che potrebbe aprire la strada in settembre a un taglio dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve. La giornata si presenta peraltro calma: non sono attesi importanti indicatori congiunturali e anche sul fronte aziendale vi è poco movimento.

A livello di singoli titoli Richemont (+0,58%) si è vista abbassare l’obiettivo di corso da Kepler Cheuvreux, che ha comunque mantenuto la raccomandazione all’acquisto. Fra gli altri valori SMI il più ispirato è Amrize (+1,59%), mentre il meno convincente appare UBS (-0,27%).

Nel mercato allargato Straumann (-2,99%) ha diffuso semestrali inferiori alle attese. Avolta (dato non ancora disponibile) ha annunciato di essersi assicurata una concessione all’aeroporto californiano di San José.

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

